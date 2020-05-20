В Барнауле бесплатно раздают милых котят-супергероев

20 Май 2020 2020-05-20T06:55:46+03:00

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В Барнауле на популярном сайте появилось необычное объявление: автор бесплатно раздает котят-супергероев.

- Эти милые котята далеко не те, кем кажутся. Их хотели выкупить мировые лаборатории по изучению супергероев, за них боролись лучшие кошатники Барнаула, а Некто предлагал взамен хотя бы одного котёнка из этой стаи уйти с поста президента, - пишет женщина.

Всего отдаются четыре котенка: один мальчик и три девочки. Каждый из них, по словам хозяйки, обладает суперспособностями. Так, черный котенок может «трансформироваться в летучую мышь». Кстати, ему дали подходящее имя – Бэтмен, в честь супергероя из вселенной DC Comics. Одна из девочек получила имя Дашка-путешественница, которая «умеет танцевать во сне и убивать своим писком все живое в радиусе двух километров».

- А Тигруля уже в свои две недели поймала свою первую мышь, доказав, что инстинкт охотника в ее генах развит на высшем уровне. И малышка Небула, названная в честь героини комиксов Марвел из-за схожести с ней, уже начала искать камни бесконечности, чтобы уничтожить злейших врагов кошек - огурцы и тапки хозяев, - говорит автор объявления.

При этом, за малышей хозяйка не просит и рубля, так как справиться с этой силой смогут лишь истинные добряки.

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ИСТОЧНИК KP.RU