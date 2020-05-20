«Ростелеком» запустил рекламную кампанию про «Умный дом»

20 Май 2020 2020-05-20T06:20:33+03:00

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Рекламная кампания «Легко подключить, комфортно жить» в поддержку комплексного решения «Умный дом» и домашнего видеонаблюдения нацелена на повышение знания и интереса к цифровым продуктам «Ростелекома». В основном продвижение будет идти в цифровых каналах.

Умный дом от Ростелекома..

Главным героем новой рекламной кампании стал бордер-колли, который готовится к приходу хозяина и, на первый взгляд, с помощью умных приборов сам настраивает комфортную атмосферу для встречи. На самом деле, настраивает приборы удаленно сам хозяин, но этот факт лишь подчеркивает легкость управления продуктом.

Для съемок фото- и видеоматериалов команда маркетинга «Ростелекома» совместно с агентством MullenLowe Moscow впервые освоила формат over the shoulder, который позволяет наблюдать за всем процессом съемки удаленно в режиме онлайн. Весь съемочный процесс прошел на территории Беларуси. Так непростая ситуация, с которой столкнулся весь мир, стала толчком к приобретению нового опыта и освоению альтернативных инструментов производства рекламных кампаний.

Видеонаблюдение от Ростелекома..

Облачный сервис «Умный дом» компания «Ростелеком» развивает с 2017 года. Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. «Умный дом» — это технологии комфорта и новых возможностей для дома.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU