Число зараженных в Республике Алтай на 20 мая 2020 составило 87

20 Май 2020 2020-05-20T04:49:02+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Алтае на 20 мая 2020 года

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Число зараженных в Республике Алтай на 20 мая 2020 уверенно идет к тому, чтобы перевалить за сотню, сейчас оно составляет 87. За минувшие сутки было выявлено пять новых случаев коронавирусной инфекции.

Согласно последним новостям, сообщенных оперативным штабом, коронавирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска, они контактировали с родственниками, которых уже госпитализировали по коронавирусу.

Также вирус подтвержден у трёх стреителей в Турочакском районе (положительный тест – на 10-й день меднаблюдения). В четырёх из пяти выявленных случаев симптомов заболевания нет.

Картина распространения коронавируса в Республике Алтай выглядит следующим образом: 26 человек в Горно-Алтайске, 24 – в Турочакском районе, десять – в Кош-Агачском районе, восемь – Усть-Коксинском районе, семь – в Онгудайском районе, четыре – в Майминском районе, по три – в Шебалинском и Усть-Канском районах, два – в Улаганском районе.

37 человек выписаны из медицинских учреждений. Сейчас в Республике действует масочный режим и режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU