Алтайским школам дадут имена героев

20 Май 2020 2020-05-20T04:38:56+03:00

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На Алтае школам присвоят имена героев. Всего в рамках проекта «Имя героя - школе» переименуют более 20 учреждений.

Мероприятие проводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Предполагается, это положительно скажется при воспитании патриотизма.

- Школам присваивают имена людей, судьба которых тесно связана с историей заведения. Это не только увековечение памяти людей, героически защищавших Родину, но и нравственный пример для подрастающего поколения, так как многие из героев являются выпускниками этих образовательных организаций, - рассказали в региональном Минобрнауки.

В настоящее время уже присвоено имя кавалера орденов Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны Ефима Ожогина смоленской средней школе №1. В Ребрихе учебное заведение переименовали в честь ее выпускника Героя Советского Союза Тихона Литвиненко. Герой Советского Союза Дмитрий Шкурат - выпускник Бочкаревской средней школы, которая будет названа в его честь.

ИСТОЧНИК KP.RU