В алтайской краевой клинической больнице скорой помощи обнаружили зараженных коронавирусом
В Барнауле краевая клиническая больница скорой медицинской помощи временно приостановила госпитализацию пациентов. В региональном Минздраве сообщили, что причина в выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией в организации.
Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля переместят в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение. В учреждении будут особо строго контролировать соблюдение санитарных норм
По информации краевого управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в медицинской организации проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.
Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае зафиксировано 1014 зараженных коронавирусом. Пять человек скончались.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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