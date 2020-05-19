В алтайской краевой клинической больнице скорой помощи обнаружили зараженных коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T18:08:57+03:00

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В Барнауле краевая клиническая больница скорой медицинской помощи временно приостановила госпитализацию пациентов. В региональном Минздраве сообщили, что причина в выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией в организации.

Больных хирургического, травматологического и кардиологического профиля переместят в другие больницы Барнаула. Пациенты, которые сейчас находятся на госпитализации в больнице, продолжат лечение. В учреждении будут особо строго контролировать соблюдение санитарных норм

По информации краевого управления Роспотребнадзора, в настоящий момент в медицинской организации проводятся все необходимые противоэпидемиологические мероприятия.

Напомним, на сегодняшний день в Алтайском крае зафиксировано 1014 зараженных коронавирусом. Пять человек скончались.

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Мужчины не сообщили о своем прибытии и не соблюдали режим самоизоляции (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU