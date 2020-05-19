Жительница Барнаула прошла опрос и вместо гарантированного выигрыша потеряла деньги

19 Май 2020 2020-05-19T16:39:28+03:00

Девушка ввела реквизиты своей карты несколько раз. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Жительница Барнаула прошла в интернете опрос и лишилась пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

- В социальной сети потерпевшая увидела видеоролик с участием известного российского телеведущего. Перейдя по ссылке, она попала на сайт, где высветилась фотография шоумена и объявление «Пройди опрос до конца и получи гарантированный приз». После прохождения опроса потерпевшей пришло уведомление о выигрыше в размере 117 тысяч рублей, - пишут на сайте ведомства.

Чтобы получить награду, ей нужно было ввести реквизиты банковской карты. После первой оплаты автоматически произошел переход на страницу, где нужно было вновь отправить свои данные.

Таким образом, жертва мошенников ввела данные карты ещё несколько раз, в результате чего у неё списали более пяти тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU