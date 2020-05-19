На Алтае пытаются не допустить распространение чумы

19 Май 2020 2020-05-21T04:23:08+03:00

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В Кош-Агачском районе Республики Алтай проводят мероприятия, направленные на профилактику заболевания чумой человека. Специалисты Роспотребнадзора начали активные объезды животноводческих стоянок. Такие объезды проводятся каждый с мая по сентябрь – когда риск заболевания чумой наиболее велик.

На минувшей неделе проверили десять животноводческих стоянок Тобелерского, Казахского, Ташантинского, Чаган-Узунского сельских поселений в урочищах Б. Шибеты, М.Шибеты, Уландрык, Вершина Уландрыка, Кошкар-Бас, Чаган-Бургазы. Участники рейда проверили соблюдение указа главы региона о запрете охоты на сурков, проверили знания животноводов о мерах профилактики болезни и наличие прививок против чумы у проживающих на стоянках.

Раньше жители Кош-Агачского района охотились на сурков и считали их мясо деликатесом. В 2014-2016 годах были зарегистрированы единичные случаи заболевания чумой животноводов, которые заразились при разделке сурков. В 2016 году заболел десятилетний ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU