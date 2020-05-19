Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 5 человек
В барнаульском госпитале городской больницы №5 зафиксировали пятый случай смерти от коронавируса, сообщили в оперативном штабе края.
Скончалась женщина 1952 года рождения, жительница Тюменцевского района. Она была переведена в госпиталь с ухудшением состояния из госпиталя Каменской ЦРБ. Из-за заражения коронавирусной инфекцией у пациентки развилась внебольничная пневмония, лечение которой осложнялось обострившимися хроническими заболеваниями.
Напомним, четвертый случай смерти от коронавируса в крае зафиксировали 11 мая. Тогда скончалась жительница Барнаула 1951 года рождения. Однако один из ранее зарегистрированных летальных случаев сейчас под вопросом. В настоящее время завершаются патологоанатомические исследования. По его результатам будет установлена непосредственная причина смерти.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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