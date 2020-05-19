2020-05-19T13:29:39+03:00
Происшествия

Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Замдиректора получил взятку в размере 12 тысяч рублей.Замдиректора получил взятку в размере 12 тысяч рублей.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Камне-на-Оби Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по внебюджетной деятельности Каменского агротехнического техникума за получение взятки.

Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, в апреле 2018 года заместитель директора взял у слушателя, получающего дополнительное профессиональное образование, 12 тысяч рублей. Тот давал ему деньги за то, чтобы ему выдали свидетельство о прохождении обучения без посещения занятий и сдачи экзамена.

Замдиректора подозревается в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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