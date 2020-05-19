Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки
В Камне-на-Оби Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по внебюджетной деятельности Каменского агротехнического техникума за получение взятки.
Как сообщает пресс-служба краевого Следкома, в апреле 2018 года заместитель директора взял у слушателя, получающего дополнительное профессиональное образование, 12 тысяч рублей. Тот давал ему деньги за то, чтобы ему выдали свидетельство о прохождении обучения без посещения занятий и сдачи экзамена.
Замдиректора подозревается в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU