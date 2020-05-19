На Алтае готовят к лету систему электроснабжения на туробъектах и курортах

19 Май 2020 2020-05-19T12:58:37+03:00

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Из-за ситуации с коронавирусом ожидается увеличение туристического потока внутри страны. Еще бы, границы закрыты, а провести хорошо отпуск хочется. А куда ехать, если не на Алтай?

Чтобы сезон прошел без сучка, без задоринки, Россети Сибирь уже сейчас начали подготовку к летнему сезону, главная задача – обеспечить бесперебойное энергоснабжение на туробъектах и курортах. В зоне особого внимания - здравницы и санатории города-курорта Белокуриха, лечебница в городе Яровом, детские оздоровительные учреждения регионального и муниципального значения в регионе.

Сейчас вовсю идет проверка состояния объектов электросетевого хозяйства, от которых запитаны туристические и курортные объекты.

- Ведется осмотр линий электропередачи, подстанций, КТП, - поясняет директор производственного отделения Белокурихинские электрические сети Николай Сычёв. - Надежное электроснабжение санаториев и медицинских учреждений этим летом, как впрочем, и в предыдущие сезоны, будет обеспечено. Мы на постоянной связи с руководителями курортных объектов, с главой города. Все возникающие вопросы решаем оперативно.

Всего в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока насчитывается 140 курортных зон. Из них пять – федерального значения, 61 – регионального значения и 74 детских летних лагеря. Главными туристическими местами на территории присутствия компании «Россети Сибирь» традиционно являются Байкал, Алтай и Республика Хакасия: там сконцентрировано самое большое число курортов, санаториев и пансионатов.

И хотя ревизию проводят каждый год, в этом году ситуация особая. Жители с нетерпением ждут окончания режима изоляции и при первой возможности поедут на отдых. Это наш Алтайский край и Горный Алтай, Бурятия, Хакасия… Базы отдыха и пансионаты должны быть готовы к тому, чтобы принять отечественных туристов.

- Поэтому сейчас нами проводятся внеплановые осмотры всех электросетевых объектов, которые задействованы в схемах внешнего электроснабжения баз отдыха, пансионатов, курортов и детских лагерей отдыха. Устраняем возникшие замечания. На территории нашего присутствия находятся почти полторы сотни объектов, - сообщил генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин.

В Россети Сибирь обеспечение надежного электроснабжения курортных зон будет находиться на особом контроле с 1 июня и до конца сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU