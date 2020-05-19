Семь авиакомпаний отменили рейсы в Барнаул до конца мая

19 Май 2020 2020-05-21T04:26:31+03:00

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Барнаульский международный аэропорт объявил об изменении в расписании рейсов. Информация об этом появилась на странице во «Вконтакте» аэропорта. Как отметили в посте, изменения произошли по решению компаний.

Отменены рейсы по следующим датам:

1. Авиакомпания «Уральские авиалинии», рейсы U6651/652 - 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28,29 мая 2020 года; рейсы U6629/630 - 18, 23, 25, 30 мая 2020 года; рейсы U6631/632 - 19, 23, 26 мая 2020 года; рейсы U61333/1334 - 18, 22, 25, 29 мая 2020 года.

2. Авиакомпания «Сибирь», рейсы S72601/2602 - 19, 20 мая 2020 года.

3. Авиакомпания «Аэрофлот», рейсы SU1430/1431 - 18, 20, 22 мая 2020 года.

4. Авиакомпания «СиЛА», рейсы СЛ47/48 - 18, 20, 22, 25, 27, 29 мая 2020 года.

5. Авиакомпания «КрасАвиа», рейсы ЭК83/84 - 19, 23, 26 мая 2020 года.

6. Авиакомпания «ЮТэйр», рейсы ЮТ213/214 - 23 мая 2020 года; рейсы ЮТ183/184 - 20, 24 мая 2020 года.

7. Авиакомпания «ИрАэро», рейсы РД225/226 - 22, 29 мая 2020 года; рейсы РД210/211 - 22, 29 мая 2020 года;

Подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта по телефону +7 (3852) 543009.

ИСТОЧНИК KP.RU