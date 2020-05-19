В Алтайском крае обнаружили коронавирус у сотрудников Сибирской генерирующей компании

19 Май 2020 2020-05-19T11:55:58+03:00

Зараженных выявили в Барнауле и Рубцовске. Фото: Олег УКЛАДОВ

Всего в СГК 16 зараженных

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В Алтайском крае зафиксированы случаи заболевания коронавирусом у сотрудников Сибирской генерирующей компании, сообщает «Интерфакс – Сибирь». Случаи заражения обнаружили в Барнауле и Рубцовске.

Всего с СГК выявили 16 заболевших, сообщил директор по персоналу СГК Кирилл Крутиков.

Помимо Алтайского края, по словам Крутикова, четыре-пять случаев обнаружили в Красноярске, положительный тест у четырех работников в Новосибирске, два-три зараженных в Абакане, один - в Кызыле. В числе заболевших - представители рабочих профессий и инженерно-технический персонал.

При этом Кирилл Крутиков добавил, что ровно половина заболевших сотрудников уже выписаны. Директор подчеркнул, что все электростанции СГК работают в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU