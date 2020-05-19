2020-05-19T11:13:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле продезинфицировали около 800 подъездов

Дезинфекцию проводят не реже одного раза в неделю
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Обработка проводится для снижения риска распространения коронавируса.Обработка проводится для снижения риска распространения коронавируса.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В многоквартирных домах Алтайского края не реже одного раза в неделю проводят профилактическую дезинфекцию, сообщает Минстрой региона. Это делается для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Во время влажной уборки дезинфицируют лифт, подъезд и тамбур, пол, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки домофона и лифта. В Барнауле обработали почти 800 подъездов.

Дезинфекцию проводят и в муниципалитетах. Так, к примеру, в Белокурихе в период с 11 мая обработали 20 домов, в Бийске – 971, в Заринске – 157, в Славгороде – 107, в ЗАТО Сибирский – 28, в Яровом – 57, в Благовещенском районе – 107, в Бийском – 42, в Быстроистокском районе – 9, в Залесовском – 24, в Зональном районе – 45, в Каменском районе, включая Камень-на-Оби, - 271,в Красногорском районе – 28. Это не весь список населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Алтае пытаются не допустить распространение чумы
Число умерших из-за коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 5 человек
ВТБ рефинансирует автокредиты с отсрочкой платежей
Заместитель директора каменского техникума подозревается в получении взятки
На Алтае готовят к лету систему электроснабжения на туробъектах и курортах
Семь авиакомпаний отменили рейсы в Барнаул до конца мая
В Алтайском крае обнаружили коронавирус у сотрудников Сибирской генерирующей компании
ВТБ: россияне на треть сократили свои расходы на самоизоляции
В Барнауле продезинфицировали около 800 подъездов
Под Барнаулом массово продают элитные коттеджи
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 522
Барнаульский футболист Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком»
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 1014
В дежурных группах детсадов Барнаула стало больше детей
В Белокурихе подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Двое детей погибли в ДТП из-за пьяного водителя
Житель Заринска истязал детей, угрожал убить жену и хранил наркотики
В Алтайском крае объявили сроки окончания учебного года
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: экзамен по русскому языку разделят на два дня
В мэрии Барнаула разработают новые меры для контроля за масочным режимом
В Алтайском крае семьи с детьми могут подать заявление на выплаты через офисы МФЦ
Барнаул участвует в фестивале документальных экологических фильмов EcoCup Green Talks
В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневая
Глава алтайского управления по регулированию цен и тарифов покинул пост
Роспотребнадзор отметил массовый отказ жителей Алтайского края носить маски