В Барнауле продезинфицировали около 800 подъездов

19 Май 2020 2020-05-19T11:13:28+03:00

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В многоквартирных домах Алтайского края не реже одного раза в неделю проводят профилактическую дезинфекцию, сообщает Минстрой региона. Это делается для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Во время влажной уборки дезинфицируют лифт, подъезд и тамбур, пол, дверные ручки, выключатели, поручни, перила, почтовые ящики, подоконники, кнопки домофона и лифта. В Барнауле обработали почти 800 подъездов.

Дезинфекцию проводят и в муниципалитетах. Так, к примеру, в Белокурихе в период с 11 мая обработали 20 домов, в Бийске – 971, в Заринске – 157, в Славгороде – 107, в ЗАТО Сибирский – 28, в Яровом – 57, в Благовещенском районе – 107, в Бийском – 42, в Быстроистокском районе – 9, в Залесовском – 24, в Зональном районе – 45, в Каменском районе, включая Камень-на-Оби, - 271,в Красногорском районе – 28. Это не весь список населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU