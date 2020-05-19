2020-05-19T10:31:07+03:00
Экономика

Под Барнаулом массово продают элитные коттеджи

Цена за особняк начинается от трех млн рублей
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Самые элитные дома в поселке Солнечном.Самые элитные дома в поселке Солнечном.Фото: Алтайский портал недвижимости
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Все чаще владельцы роскошных особняков вблизи Барнаула стали выставлять их на продажу. Алтайский портал недвижимости сообщает, что выставлено порядка 500 объявлений на разных сайтах. Коттеджи располагаются вокруг сел Фирсово, Санниково, Бобровки, поселка Лесного. Внушительная часть особняков выставлена на продажу в поселке Солнечном на въезде в Новоалтайск. Там, как и в Фирсово, самые роскошные дома премиум-класса.

– Активность продавцов сейчас обусловлена двумя факторами. Первый – сезонный: количество объявлений традиционно выросло с наступлением весны. Второй – запуск программы сельской ипотеки, которая позволяет взять кредит с рекордно низкой в Алтайском крае ставкой под 2,7% годовых, – пишет Алтайский портал недвижимости.

Такой кредит можно взять только на дом в сельской местности. Цена за особняк начинается от трех млн рублей, поэтому ежемесячный платеж за такой дом в лучшем случае составит 12 400 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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