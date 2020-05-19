Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 522

19 Май 2020 2020-05-19T09:55:31+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года

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В Барнауле из общего числа заболевших выписана почти половина – 522 человека. По состоянию на 19 мая 2020 года из больниц выписался еще 51 пациент.

Всего с начала распространения коронавируса в Алтайском крае заболело 1014 человек. По информации оперативного штаба из всех случаев заражения 91 – завозные, в том числе два из-за рубежа, 710 – по контакту с заболевшими, 137 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 219 – у заболевших ОРВИ, в 658 случаях люди болели без каких-либо симптомов.

Больше всего зараженных COVID-19 в Барнаула – 350 человек, в Змеиногорском районе – 245 заболевших, в Бийске – 108, 43 зарегистрированных в Рубцовске, пятерку лидеров замыкает Павловский район – там выявлено 26 случаев.

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, контролирую их лабораторное обследование, медицинское наблюдение и заключительную дезинфекции в очагах.

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ИСТОЧНИК KP.RU