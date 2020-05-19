2020-05-19T09:33:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 1014

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 мая 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу.Число заболевших коронавирусом перевалило за тысячу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 мая 2020 года увеличилось на 44 и перевалило за тысячу. Общее число заболевших достигло 1014 человек.

Как сообщает оперативный штаб, новые случаи выявлены в Барнауле – 18 человек, в Бийске – 14, в Залесовском районе – четыре, два новых заболевших в Волчихинском районе, по одному в Белокурихе , Горняке, Бийском, Завьяловском, Ключевском и Павловском районах.

– В настоящее время 26 больных находятся в тяжелом состоянии, 11 из них подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще 39 пациентов врачи оценивают как средней степени тяжести, – сообщают в оперштабе.

Из общего числа заболевших 129 детей в возрасте до 17 лет. На сегодняшний день в крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 57 тыс. человек. Под медицинским наблюдением и самоизоляции находятся свыше 4 тыс., в том числе четыре иностранных гражданина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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