2020-05-19T09:02:15+03:00
Общество

В дежурных группах детсадов Барнаула стало больше детей

В сад приводят на 600 детей больше, чем на прошлой неделе
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Количество дежурных групп в детских садах не ограничено.Количество дежурных групп в детских садах не ограничено.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В барнаульском комитете по образованию отмечают, что возросла посещаемость детских садов. Из-за распространения коронавируса в дошкольных учреждениях по-прежнему работают только дежурные группы.

– В последние несколько дней в учреждения приводили на 500-600 малышей больше, чем это было неделей ранее, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Если в группе больше 12 детей, сад должен открывать дополнительные группы – их количество не ограничено.

На прошлой неделе в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады на 2020-2021 годы. Для получения документа родителям необходимо прийти в учреждение, куда распределили их ребенка. Причем принять могут только одного человека в час. Путевки будут выдавать до 30 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Барнаулом массово продают элитные коттеджи
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 522
Барнаульский футболист Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком»
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 1014
В дежурных группах детсадов Барнаула стало больше детей
В Белокурихе подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Двое детей погибли в ДТП из-за пьяного водителя
Житель Заринска истязал детей, угрожал убить жену и хранил наркотики
В Алтайском крае объявили сроки окончания учебного года
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: экзамен по русскому языку разделят на два дня
В мэрии Барнаула разработают новые меры для контроля за масочным режимом
В Алтайском крае семьи с детьми могут подать заявление на выплаты через офисы МФЦ
Барнаул участвует в фестивале документальных экологических фильмов EcoCup Green Talks
В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневая
Глава алтайского управления по регулированию цен и тарифов покинул пост
Роспотребнадзор отметил массовый отказ жителей Алтайского края носить маски