В дежурных группах детсадов Барнаула стало больше детей
В барнаульском комитете по образованию отмечают, что возросла посещаемость детских садов. Из-за распространения коронавируса в дошкольных учреждениях по-прежнему работают только дежурные группы.
– В последние несколько дней в учреждения приводили на 500-600 малышей больше, чем это было неделей ранее, - сообщают в пресс-службе мэрии.
Если в группе больше 12 детей, сад должен открывать дополнительные группы – их количество не ограничено.
На прошлой неделе в Барнауле начали выдавать путевки в детские сады на 2020-2021 годы. Для получения документа родителям необходимо прийти в учреждение, куда распределили их ребенка. Причем принять могут только одного человека в час. Путевки будут выдавать до 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU