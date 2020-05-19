2020-05-19T08:17:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Белокурихе подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Женщину госпитализировали в ковидный госпиталь горбольницы №5
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Женщина лечится в горбольнице №5.Женщина лечится в горбольнице №5.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Первый случай коронавирусной инфекции выявили в алтайском городе-курорте Белокуриха. Об этом сообщает пресс-центр администрации города. До этого момента Белокуриха оставалась единственным «чистым» городом в регионе.

Известно, что заболела женщина, ее госпитализировали в барнаульскую городскую больницу №5. Специалисты Роспотребнадзора уже установили круг контактных лиц, за ними наблюдают медики. Места их проживания дезинфицировали.

В мэрии жителям Белокурихи в очередной раз напоминают о мерах предосторожности. Людям старше 65 лет нужно строго соблюдать режим самоизоляции. Не рекомендуется посещать места массового скопления людей. Важно соблюдать масочный режим и надевать перчатки в аптеках, магазинах и других общественных местах. При необходимости люди старшего возраста могут воспользоваться помощью волонтеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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