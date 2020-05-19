2020-05-19T07:32:20+03:00
Происшествия

Двое детей погибли в ДТП из-за пьяного водителя

Мальчики сидели в люльке мотоцикла
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Автомобилем управляла женщина в нетрезвом виде.Автомобилем управляла женщина в нетрезвом виде.Фото: Олег УКЛАДОВ
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18 мая в Быстроистокском районе Алтайского края автомобиль ВАЗ-21070 столкнулся с мотоциклом. В региональном ГУ МВД сообщают, что женщина 1994 года рождения вела машину в нетрезвом виде. Она не справилась с управлением и столкнулась на встречной полосе с мотоциклом, в люльке которого сидели мальчики 2009 и 2010 годов рождения.

Дети скончались до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла с травмами госпитализирован. На заднем сидении сидела молодая девушка, она получила телесные повреждения. Ей оказали помощь на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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