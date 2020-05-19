Житель Заринска истязал детей, угрожал убить жену и хранил наркотики

19 Май 2020 2020-05-19T07:10:03+03:00

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Житель Заринского района села Хмелевка обвиняется сразу по нескольким уголовным статьям. Как сообщает пресс-служба регионального Следкома, мужчина воспитывал шестерых детей, трое из которых – от сожительницы из предыдущего брака. Он без всяких причин бил детей руками, ногами и всем, что попадется под руку.

– Поводом для физического и морального наказания детей могла стать любая провинность – недовольство поведением, отказ от сна, школьная неуспеваемость, недоеденная еда и многое другое, – пишут на сайте ведомства.

Мужчина причинял детям физические и психологические страдания. Помимо этого, в ноябре 2019 года обвиняемый ударил металлической кочергой гражданскую жену, угрожая при этом убийством. В это же время он приобрел и хранил 147 граммов марихуаны.

Сейчас дети проживают в одном из центров помощи, так как их родная мать скончалась в январе этого года.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Обвинительное заключение направлено в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU