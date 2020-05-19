В Алтайском крае объявили сроки окончания учебного года

19 Май 2020 2020-05-19T07:00:31+03:00

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В Алтайском крае ученики с первого по восьмой класс уйдут на каникулы с 22 мая. Для школьников десятых классов с 25 мая пройдут военно-полевые сборы в дистанционном режиме. 25 мая учебный год завершат девятиклассники и выпускники 11 классов.

Консультации у одиннадцатиклассников будут проходить до 5 июня. Для получения аттестатов как в девятом, так и в одиннадцатом классах школьникам не придется сдавать экзамены. Оценки им выставят по текущей успеваемости. ЕГЭ придется сдавать только тем, кто намерен поступать в вузы.

Точные сроки сдачи ЕГЭ пока неизвестны. Ранее их перенесли с 8 июня на более поздний срок. Предположительно экзамены начнутся в конце июня. Все зависит от эпидемиологической обстановки.

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ИСТОЧНИК KP.RU