В Алтайском крае объявили сроки окончания учебного года
В Алтайском крае ученики с первого по восьмой класс уйдут на каникулы с 22 мая. Для школьников десятых классов с 25 мая пройдут военно-полевые сборы в дистанционном режиме. 25 мая учебный год завершат девятиклассники и выпускники 11 классов.
Консультации у одиннадцатиклассников будут проходить до 5 июня. Для получения аттестатов как в девятом, так и в одиннадцатом классах школьникам не придется сдавать экзамены. Оценки им выставят по текущей успеваемости. ЕГЭ придется сдавать только тем, кто намерен поступать в вузы.
Точные сроки сдачи ЕГЭ пока неизвестны. Ранее их перенесли с 8 июня на более поздний срок. Предположительно экзамены начнутся в конце июня. Все зависит от эпидемиологической обстановки.
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ИСТОЧНИК KP.RU