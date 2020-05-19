2020-05-19T06:06:01+03:00
Общество

ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: экзамен по русскому языку разделят на два дня

Такие меры связаны с риском распространения коронавируса
Татьяна ГЕЙНРИХ
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ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня.ЕГЭ по русскому языку проведут в два дня.Фото: Татьяна ГЕЙНРИХ
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В Алтайском крае ЕГЭ по русскому языку разделят на два дня. Об этом сообщает официальный сайт региона. Такое решение приняли, чтобы в аудиториях было меньше людей.

Напомним, ЕГЭ в 2020 году будут сдавать только те школьники, которые собрались поступать в вуз. Точные сроки экзаменов неизвестны. Вероятно, их начнут проводить с 19 июня или позже. Все зависит от эпидемиологической ситуации. В пресс-службе губернатора отмечают, что ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны с учетом рекомендаций Роспотребназдора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. На входе у всех организаторов и школьников измерят температуру, аудитории предварительно продезинфицируют. Выпускников рассадят в шахматном порядке с дистанцией не менее полутора метров.

Окончательные сроки сдачи ЕГЭ уточнят федеральные органы исполнительной власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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