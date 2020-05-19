В Алтайском крае семьи с детьми могут подать заявление на выплаты через офисы МФЦ

19 Май 2020 2020-05-19T04:27:42+03:00

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16 мая во всех многофункциональных центрах Алтайского края начался прием заявлений для оформления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, а также дополнительной ежемесячной выплаты для тех, у кого дети младше трех лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

– С нашими коллегами из МФЦ мы согласовали форматы и регламент обмена электронными документами по приему двух форм заявлений, на получение пяти и десяти тысяч рублей. Это позволит сделать услуги для жителей Алтайского края еще более доступными, - уточняет начальник отдела организации работы клиентских служб краевого отделения Пенсионного фонда Елена Серикова.

По предварительным данным, на единовременную выплату 10 тысяч рублей в Алтайском крае претендует порядка полумиллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU