В Алтайском крае семьи с детьми могут подать заявление на выплаты через офисы МФЦ
16 мая во всех многофункциональных центрах Алтайского края начался прием заявлений для оформления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, а также дополнительной ежемесячной выплаты для тех, у кого дети младше трех лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
– С нашими коллегами из МФЦ мы согласовали форматы и регламент обмена электронными документами по приему двух форм заявлений, на получение пяти и десяти тысяч рублей. Это позволит сделать услуги для жителей Алтайского края еще более доступными, - уточняет начальник отдела организации работы клиентских служб краевого отделения Пенсионного фонда Елена Серикова.
По предварительным данным, на единовременную выплату 10 тысяч рублей в Алтайском крае претендует порядка полумиллиона человек.
ИСТОЧНИК KP.RU