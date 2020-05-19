Барнаул участвует в фестивале документальных экологических фильмов EcoCup Green Talks

19 Май 2020 2020-05-19T04:14:35+03:00

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Барнаул примет участие в первом онлайн-фестиваль «зеленого» документального кино EcoCup Green Talks, который пройдет 21-24 мая. Зрителей ждут дискуссии, беседы и встречами с экспертами и активистами из России и Евросоюза.

Главная площадка фестиваля – портал colta.ru. В этом году зрители смогут посмотреть четыре новых документальных фильма из Франции, Германии и Испании. После вечерних показов пройдут встречи с режиссерами. Участники дискуссии обсудят пожары, европейский зеленый курс и его значение для России, жизнь после эры ископаемого топлива, мифы о пластике и многое другое.

Одна из центральных тем фестиваля – новая «зеленая» политика. На чем человечество будет ездить, плавать и летать к середине века? Когда ископаемое топливо станет древним ископаемым? Как вообще жить в безуглеродном будущем? И что такое климатическая нейтральность? Эти и другие вопросы обсудят на EcoCup Green Talks.

Узнать подробности и ознакомиться с расписанием фильмов можно на сайтах ecocup.ru и colta.ru, в соцсетях Facebook и Вконтакте.

Зарегистрироваться и получить доступ к показу или дискуссии можно по ссылке.

Задать вопросы, связаться с организаторами в Барнауле можно в группах «Мусора.Больше.Нет, Барнаул» во ВКонтакте и Инстаграм

Алена Шнайдер: 8 960 943 83 97

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ИСТОЧНИК KP.RU