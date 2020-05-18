2020-05-18T16:20:04+03:00
Общество

В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневая

Работы ведутся в рамках нацпроекта
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Работы ведутся в рамках нацпроектаРаботы ведутся в рамках нацпроектаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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В Барнауле приступили к строительству дороги на улице Сиреневая в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году запланирован первый этап работ в границах улиц Взлетная и Балтийская.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас ведутся работы по разбивке и закреплению трассы. К основному плану дорожники приступят с 21 мая. Так, там планируется обустройство ливневки, строительство проезжей части, тротуаров, парковок, а также благоустройство улицы.

Кстати, сейчас в краевой столице по нацпроекту дорожники трудятся на 20 объектах из 35. Активно ведутся работы ведутся на 15 дорожных участках, еще на четырех они уже завершились: это дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство «Флора».

Всего в этом году планируют отремонтировать 31 объект и два построить (участок улицы Сиреневая и проезд Северный Власихинский), а также приступить к реконструкции моста по улице Мамонтова в селе Власиха. На эти цели предусмотрено более одного млрд рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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