18 Май 2020 2020-05-18T15:42:20+03:00

Глава алтайского управления по регулированию цен и тарифов покинул пост Фото: Олег УКЛАДОВ

На его место назначен временный руководитель

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Начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов покинул свой пост. По распоряжению губернатор Алтайского края Виктора Томенко его обязанности временно будет исполнять Олег Колосков.

Бывший глава управления Александр Катнов добровольно освободил занимаемую должность. Должность он получил в феврале 2019 года.

Временно исполняющий обязанности Олег Колосков, который ранее был заместителем начальника ведомства, заступил на пост с 16 мая.

Справка КП

Александр Катнов – родился в 1976 году в Чистополе (Республика Татарстан). Окончил Алтайский государственный университет по специальности «Финансы и кредит». С 2001 года работал в сфере энергетики в Алтайском крае, с 2014 года занимал должность заместителя гендиректора по экономике и финансам АО «СК «Алтайкрайэнерго». Женат, воспитывает двух сыновей.

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ИСТОЧНИК KP.RU