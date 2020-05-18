2020-05-18T13:24:13+03:00
Коронавирус Covid-19

56 сотрудников «Кучуксульфата» проверили на коронавирус

В общей сложности тест на COVID-19 сделали больше сотни жителей Степного озера
Анна СЕМИНА
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В общей сложности на коронавирус проверили больше сотни жителей селаВ общей сложности на коронавирус проверили больше сотни жителей селаФото: Олег УКЛАДОВ
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В селе Степное озеро Благовещенского района на сегодняшний день официально подтверждены 20 случаев инфицирования. Из них восемь – это сотрудники предприятия «Кучусульфат», а 12 – это жители населенного пункта.

Все началось с того, что были зарегистрированы два случая заболевания внебольничной пневмонией и при проведении тестирования были получены положительные результаты. Эти два человека являются сотрудниками «Кучуксульфата».

- Сразу после их выявления начались противоэпидемические мероприятия. Был определен круг контактных лиц. Было обследовано 56 человек, а также 47 членов их семей. Как раз все остальные случаи были выявлены в этот период, - сообщила в понедельник, 18 мая, во время онлайн-конференции Ульяна Калинина, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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