56 сотрудников «Кучуксульфата» проверили на коронавирус
В селе Степное озеро Благовещенского района на сегодняшний день официально подтверждены 20 случаев инфицирования. Из них восемь – это сотрудники предприятия «Кучусульфат», а 12 – это жители населенного пункта.
Все началось с того, что были зарегистрированы два случая заболевания внебольничной пневмонией и при проведении тестирования были получены положительные результаты. Эти два человека являются сотрудниками «Кучуксульфата».
- Сразу после их выявления начались противоэпидемические мероприятия. Был определен круг контактных лиц. Было обследовано 56 человек, а также 47 членов их семей. Как раз все остальные случаи были выявлены в этот период, - сообщила в понедельник, 18 мая, во время онлайн-конференции Ульяна Калинина, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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