2020-05-18T12:31:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая партия вахтовиков на днях прибудет на Карболихинский рудник

Из предыдущих 200 зараженных коронавирусом 173 уже вылечились
Анна СЕМИНА
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Последние случае инфицирования руднике были зафиксированы 6 маяПоследние случае инфицирования руднике были зафиксированы 6 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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21 мая на Карболихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края произойдет смена вахт – туда заедут новые работники.

- До 20 мая на территории промплощадки продолжают деятельность те работники, которые там и находились, а уже 21 мая произойдет заезд новой вахты – это те сотрудники, которые прошли 14-дневный карантин в обсерваторах и получившие отрицательный тест на коронавирус. Последние случаи заболевания на руднике были зафиксированы 6 мая, соответственно 20 мая истекает максимальный срок инкубационного периода. В том случае, если за оставшиеся два дня будут зарегистрированы новые случаи заболевания, то сотрудники, которые будут выходить с вахты, также будут размещены в обсерваторе, для того чтобы за ними могли осуществлять медицинское наблюдение, - сообщила в понедельник, 18 мая, во время онлайн-конференции Ульяна Калинина, заместитель начальника управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Напомним, в конце апреля на руднике в Змеиногорском районе произошла вспышка коронавируса. В общей сложности положительный тест на COVID-19 получили 200 сотрудников. 173 из них уже завершили лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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