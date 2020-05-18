2020-05-18T10:43:58+03:00
Коронавирус Covid-19

72 медработника заразились коронавирусом на Алтае

Половина из них уже вылечилась
Анна СЕМИНА
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Большая часть медицинских работников переболела коронавирусом в легкой формеБольшая часть медицинских работников переболела коронавирусом в легкой формеФото: Олег УКЛАДОВ
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На 18 мая 2020 года в Алтайском крае официально зарегистрированы 72 случая заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников.

Об этом во время еженедельной онлайн-конференции сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

- На сегодняшний день в Алтайском крае зарегистрировано 72 случая инфицирования среди медицинских работников. В том числе пять из них - сотрудники частной сферы здравоохранения. В большей степени, заразившиеся - это средний и младший медицинский персонал. 36 завершили лечение и уже выписаны. Заболевание у них протекало в легкой степени тяжести и летальных случаев не зафиксировано, - говорит министр.

Также стоит отметить, что правительство Российской Федерации позаботилось и о таких больных. Было принято постановление, которое определило порядок выплаты страховых компенсаций в случае инфицирования медицинского работника или протекания заболевания в тяжелой форме.

- Совместно с Фондом социального страхования мы работаем по определению такого круга заболевших и последующего начисления им необходимой суммы, - добавил Дмитрий Попов.

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По информации министра здравоохранения, на 18 мая в регионе зарегистрировано 20 пациентов с тяжелым течением заболевания. Все они находятся в Барнауле (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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