2020-05-18T10:17:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Шесть взрослых и один младенец с коронавирусом находятся на ИВЛ в Барнауле

Врачи оценивают их состояние, как крайне тяжелое
Анна СЕМИНА
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Среди тяжелых больных один - ребенок возрастом до одного годаСреди тяжелых больных один - ребенок возрастом до одного годаФото: Олег УКЛАДОВ
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По состоянию на 18 мая 2020 года в Барнауле на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся семь человек, в том числе один младенец.

Такие данные в понедельник сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его информации, на 18 мая в регионе зарегистрировано 20 пациентов с тяжелым течением заболевания. Все они находятся в Барнауле.

- Из 361 койки в ковидном госпитале на базе горбольницы №5 200 – реанимационные. В настоящее время на искусственной вентиляции легких там находится шесть пациентов. Остальным требуется кислородная поддержка. Помимо них в минувшие выходные в центр охраны материнства и детства поступил ребенок в тяжелом состоянии. Ему также оказывается вся необходимая медицинская помощь, - отметил министр здравоохранения.

Напомним, по информации оперативного штаба Алтайского края, на 18 мая 2020 года в регионе насчитывается 970 инфицированных коронавирусом. 471 уже выписались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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