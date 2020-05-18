На Алтае местных жителей осудили за вылов рачка из Малинового озера

18 Май 2020 2020-05-18T08:54:18+03:00

К счастью, артемии выжили и их вернут в естественную среду

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В Алтайском крае состоялся суд над тремя местными жителями, которых обвинили в незаконном вылове водного биологического ресурса - артемии (на стадии цист).

Суд состоялся в Михайловском районе – там, где и произошло преступление. Преступники вылавливали рачка в Малиновом озере. Их добычей стали артемии общей массой 10503 кг (более 200 мешков).

- Впоследствии злоумышленники распорядились ими по своему усмотрению. Ущерб нанесенный Российской Федерации составил свыше семи миллионов рублей, - сообщает прокурор Михайловского района Роман Моряков.

Биологические ресурсы изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. А вели следствие дознаватели Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Суд признал фигурантов дела виновными и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев каждому.

К счастью, эксперты Алтайского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии дали заключение, что циста артемии жизнеспособна и ее начнут возвращать в естественную среду после вступления приговора в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU