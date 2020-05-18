Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 18 мая 2020 года составило 471

18 Май 2020 2020-05-18T08:01:53+03:00

За минувшие сутки из больниц выписали еще 13 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 18 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле растет. По данным на 18 мая 2020 года из больниц выписались еще 13 пациентов.

Как сообщают в оперативном штабе Алтайского края, общее число выздоровевших – 471. Всего же с начала пандемии в регионе инфицировались 970 человек. Из них - 20 тяжелобольных, семь подключены к аппаратам ИВЛ, 33 пациента - в средней степень тяжести, у остальных болезнь протекает в легкой форме.

По-прежнему в лидерах по заболеваемости Барнаул – 332 пациента, на втором месте Змеиногорский район – 245, в Бийске – 94.

По данным опершатаба, по состоянию на 18 мая 2020 года, в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 55113 человек. Под наблюдением медиков на самоизоляции остаются 5013 человек (в том числе три иностранных гражданина), снято с меднаблюдения 14494 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU