Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 18 мая 2020 года составило 970
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 18 мая 2020 года увеличилось на 45 новых случаев и достигло уровня в 970 человек.
Если быть точнее, то география распространения по краю за последние сутки выглядит следующим образом: в Барнауле – 21 человек, Заринске – 3, Рубцовске – 3, Тюменцевском районе – 3, Благовещенском районе – 3, Алейске – 3, Павловском районе – 2, ЗАТО Сибирском – 2, Новоалтайске – 1, Змеиногорском районе – 1, Бурлинском районе – 1, Мамонтовском районе – 1, Ключевском районе – 1.
По данным оперативного штаба Алтайского края, из общего числа заболевших – 126 – это дети в возрасте до 17 лет включительно. Также установлено, что 89 случаев – это завозные (в том числе два из-за рубежа), 683 случаев – по контакту с заболевшими, 128 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 208 – у заболевших ОРВИ, в 634 случаях – бессимптомное течение.
Из общего числа инфицированных COVID-19, 20 – это тяжелобольные пациенты, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ. 33 пациента со средней тяжестью течения заболевания, у остальных легкая форма.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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