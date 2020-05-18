2020-05-18T07:21:43+03:00
Общество

Дорожники ведут ремонт на Чуйском тракте в Алтайском крае

Часть трассы откроют для движения уже в мае
Анна СЕМИНА
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Строительство полосы движения на Чуйском трактеСтроительство полосы движения на Чуйском трактеФото: УПРДОР «Алтай»
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Дорожники продолжают реконструкцию федеральной трассы «Чуйский тракт» в границах Тальменского и Первомайского районов.

Движение по участку обещают открыть уже в мае.

- Основная технологическая сложность реконструкции - невозможность работать параллельно в двух направлениях. Необходимо переключать движение транспорта на новый участок, чтобы у подрядной организации была возможность проводить работы на существующей дороге, а у автомобилистов не возникало затруднений с проездом, - говорит Ярослав Долинский, начальник Упрдор «Алтай».

По его словам, движение надо открыть как можно скорее, так как летом дорога и так переполнена. В сутки по ней могу проезжать до 17 тысяч автомобилей.

В настоящее время дорожники уже завершают строительство первых двух километров трассы. До конца неделю здесь планируют переключить движение. Вообще в планах управления построить четырехполосную дорогу протяженностью девять километров, а также двухуровневую развязку. По графику завершение работ запланировано на ноябрь 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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