Двойняшки-лосята родились в Барнаульском зоопарке

18 Май 2020 2020-05-18T07:02:21+03:00

Малыши и мама чувствуют себя хорошо

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На днях в Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" произошло очередное в этом году пополнение. К надвигающемуся бэби-буму присоединились лоси, которые стали счастливыми родителями двойняшек.

Как сообщают в «Лесной сказке», радостное событие произошло в минувшую субботу, 16 мая. У пары лосей Зевса и Малышки появились детки и причем сразу двое – девочка и мальчик.

sergeipisarev2 Очень скучаем без вас дорогие наши друзья!!!

- Роды были тяжелые. И мы боялись, что лосиха Малышка откажется от телят. Но нет. Отлежалась один день и встала кормить своих деток, - рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.

Сейчас и мамочка и ее детки чувствуют себя хорошо. Отметим, в этом году в зоопарке родителями уже стали две пары лис, муфлоны, гималайские медведи, песцы, волки, олени и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU