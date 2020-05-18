2020-05-18T07:02:21+03:00
Дом. Семья

Двойняшки-лосята родились в Барнаульском зоопарке

Малыши и мама чувствуют себя хорошо
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Новорожденные лосиНоворожденные лоси
Изменить размер текста:

На днях в Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" произошло очередное в этом году пополнение. К надвигающемуся бэби-буму присоединились лоси, которые стали счастливыми родителями двойняшек.

Как сообщают в «Лесной сказке», радостное событие произошло в минувшую субботу, 16 мая. У пары лосей Зевса и Малышки появились детки и причем сразу двое – девочка и мальчик.

sergeipisarev2sergeipisarev2
Очень скучаем без вас дорогие наши друзья!!!
1072 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Роды были тяжелые. И мы боялись, что лосиха Малышка откажется от телят. Но нет. Отлежалась один день и встала кормить своих деток, - рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.

Сейчас и мамочка и ее детки чувствуют себя хорошо. Отметим, в этом году в зоопарке родителями уже стали две пары лис, муфлоны, гималайские медведи, песцы, волки, олени и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шесть взрослых и один младенец с коронавирусом находятся на ИВЛ в Барнауле
АлтГТУ укрепил свои позиции в международном рейтинге ARES-2020
На Алтае местных жителей осудили за вылов рачка из Малинового озера
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 18 мая 2020 года составило 471
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 18 мая 2020 года составило 970
Дорожники ведут ремонт на Чуйском тракте в Алтайском крае
Двойняшки-лосята родились в Барнаульском зоопарке
Барнаульский аэропорт возобновляет рейсы в Красноярск и Омск
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах» через ВТБ-Онлайн
Гидравлические испытания начались в Барнауле
На Алтае определили 44 претендентов на выплату по программе «Земский учитель»
Семь поселков в пригороде Барнаула подключат к горводоканалу
В Барнауле дольщики не получат квартиры в срок из-за коронавируса
Барнаульцев возмутили непонятные граффити на многоэтажках