Двойняшки-лосята родились в Барнаульском зоопарке
На днях в Барнаульском зоопарке "Лесная сказка" произошло очередное в этом году пополнение. К надвигающемуся бэби-буму присоединились лоси, которые стали счастливыми родителями двойняшек.
Как сообщают в «Лесной сказке», радостное событие произошло в минувшую субботу, 16 мая. У пары лосей Зевса и Малышки появились детки и причем сразу двое – девочка и мальчик.
- Роды были тяжелые. И мы боялись, что лосиха Малышка откажется от телят. Но нет. Отлежалась один день и встала кормить своих деток, - рассказывает директор зоопарка Сергей Писарев.
Сейчас и мамочка и ее детки чувствуют себя хорошо. Отметим, в этом году в зоопарке родителями уже стали две пары лис, муфлоны, гималайские медведи, песцы, волки, олени и другие.
ИСТОЧНИК KP.RU