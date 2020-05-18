Барнаульский аэропорт возобновляет рейсы в Красноярск и Омск

18 Май 2020 2020-05-18T06:20:17+03:00

Рейсы в Омск И Красноярск начнут летать с 27 и 30 мая соответственно Фото: Олег УКЛАДОВ

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Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова возобновляет рейсы из краевой столицы в Красноярск и открывает новое направление - Омск.

В Красноярск самолеты начнут с 30 мая. Регулярность выполнения полетов – два раза в неделю: по вторникам и субботам. Обслуживать направление будет авиакомпания «КрасАвия». Для перевозки пассажиров задействуют борта Ан-24 и L-410. Их вместимость 50 и 19 мест соответственно.

Как сообщают в официальной группе барнаульского аэропорта во «Вконтакте», стоимость билета 4190 рублей (без учета сборов). Дети до 12 лет получают скидку в 25%, до двух лет бесплатно (без предоставления отдельного места).

Помимо этого с 27 мая запускают рейсы в Омск. Направление обслуживает компания Utair. Для пассажиров доступны самолеты ATR-72 вместимостью 74 места. Рейсы будут выполнять дважды: по средам и воскресеньям. Стоимость перелета от 3191 рубль.

Билеты уже поставили в продажу на сайтах авиакомпаний.

ИСТОЧНИК KP.RU