Гидравлические испытания начались в Барнауле

18 Май 2020 2020-05-18T05:56:03+03:00

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В Барнауле начались поэтапные гидравлические испытания теплосетей, которые относятся к малым котельным города. Как следствие – произошло отключение горячей воды.

- Такие отключения с середины мая до середины июля коснутся всего 187 зданий, - сообщают в СГК.

Помимо ежегодной опрессовки, которая в этом году происходит по иной схеме – сначала для ТЭЦ-2 по 6 июля, а затем для ТЭЦ-3 с 13 июля по 3 августа - испытания проходят и на трубопроводах контура малых котельных. В общем сложности СГК эксплуатирует по городу 34 котельные. На 15-ти пройдут плановые ремонтные работы, а также гидравлические испытания и они уже идут. Так как котельные задействованы только на отопление, горячую воду потребители продолжают получать. Массовое отключение начнется по утвержденному графику.

Уточнить объекты, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения можно на карте, размещенной на сайте СГК.

ИСТОЧНИК KP.RU