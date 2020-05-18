18 Май 2020 2020-05-18T04:50:04+03:00

Семь поселков в пригороде Барнаула подключат к горводоканалу Фото: АННА ПЕРЕВОЩИКОВА

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Барнаульская администрация и городской водоканал подписали концессионное соглашение по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения в семи пригородных поселках. Все функции по обслуживаю поселков компания возьмет на себя с 26 мая.

Новый поставщик услуг появится в поселках Новомихайловка, Центральный, Бельмесево, Черницк, Ягодное, Мохнатушка и селе Лебяжье. Такое решение было принято, чтобы улучшить качество услуг.

Как рассказали в водоканале, ситуация с инфраструктурой в поселках сейчас плачевная. Кроме того, в воде, добываемой из подземных источников, зафиксирован высокий уровень содержания железа и марганца. Опыт и технологии компании позволят улучшить качество воды в пригороде и обеспечить бесперебойность коммунальных услуг.

Тарифы и дополнительные меры по социальной поддержке жителей сейчас проходят стадию согласования.

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ИСТОЧНИК KP.RU