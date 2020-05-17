Барнаульцев возмутили непонятные граффити на многоэтажках

17 Май 2020 2020-05-17T13:36:58+03:00

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Жительница Барнаула Тамара Щипитихина пожаловалась на граффити на домах. При этом, рисунков как таковых там нет, лишь два слова на английском.

- Город оскверняют вот такими изображениями. Все эти дома находятся в центре в шаговой доступности друг к другу. Это как ужасные татуировки на наших домах! Как бороться с этим явлением? Можно ли привлечь за это к ответственности? - пишет женщина в паблике «Барнаул 22».

Комментаторы поделились на два лагеря: один встали на сторону женщины, а другие сочли эти надписи приятнее, чем рекламные баннеры, заполонившие барнаульские улицы.

- Ну привлечь то можно, но нужно разграничивать то, что портит вид и является вандализмом, и то, что красиво и украшает город. А власти и государство будут все судить под одно. Так что уж лучше так, чем просто замазанные стены, - считает Александр Ласковец.

- Лучше бы что-нибудь красивое нарисовали, фантазии видимо ноль, - добавил Евгений Машутов.

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ИСТОЧНИК KP.RU