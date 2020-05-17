Иностранцам в Алтайском крае автоматически продлят срок действия документов

17 Май 2020 2020-05-17T09:17:57+03:00

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Алтайская полиция обратилась к иностранным гражданам, находящимся в крае. Согласно указу президента РФ, срок действия их документов продлевается автоматически.

- Для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, на период с 15 марта по 15 июня 2020 года приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживания, а также сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства (в случае, если такие сроки истекают в указанный период), - отметили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

К документам, срок которых продлевается, относятся:

- визы,

- разрешения на временное проживание,

- виды на жительство,

- миграционные карты,

- удостоверения беженца,

- свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу,

- свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации,

- свидетельства участника Государственной программы,

- разрешения на работу,

- патенты,

- разрешения на привлечение и использование иностранных работников.

Также для граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ (при условии, что у них есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника Госпрограммы) на аналогичный период приостановили срок максимального нахождения за рубежом.

Что касается работодателей, то они могут продолжать привлекать к работе иностранцев без необходимости оформления им разрешений или патентов. Но для оформления работников, которым требуется получение визы, необходимо разрешение на временное привлечение иностранных граждан.

Также на данный период в отношении иностранцев не будут приниматься решения о нежелательности пребывания, об административном выдворении, депортации, реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников. Если такие решения приняты до 15 марта, то их исполнение приостанавливается.

По всем вопросам иностранцев и лиц без гражданства просят обращаться в территориальные органы МВД России.

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Подробную информацию о расписании можно получить в справочной аэропорта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU