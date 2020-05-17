Алтайские муниципалитеты разместили списки точек, где можно купить маски

17 Май 2020 2020-05-17T07:20:23+03:00

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Муниципалитеты Алтайского края рассказали населению, где можно купить защитные маски. Списки точек продаж размещены на официальных сайтах.

Как сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, маски продаются не только в аптеках, но и торговых магазинах. Так, многие известные сети включились в обеспечение жителей средствами защиты («Мария-Ра», «Аникс», «Ашан», «Пятерочка», «Ярче», «Лента», «Новэкс», «Бахетле», «Метро», «Магнит»). Также приобрести защитные маски можно на рынках и ярмарках, в ателье.

- Стоимость рулонных масок составляет от 79,9 рубля за 50 штук (в пересчете на единицу - 1,6 рубля за штуку), тканевых многоразовых - от 30 рублей за штуку, одноразовых из нетканого материала - от 25,5 рубля за штуку, - отметили в управлении.

В списке продаж в Бийске указаны 22 торговых объекта. Аналогичная информация размещена на сайте администрации Рубцовска. Посмотреть перечень региональных производителей масок можно на официальном сайте краевого управления. Кстати, в понедельник, 18 мая, ожидается обновление информации.

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ИСТОЧНИК KP.RU