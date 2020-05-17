2020-05-17T05:56:01+03:00
Происшествия

Барнаульская машина «скорой помощи» попала в аварию и разбилась в хлам

ДТП произошло на перекрестке Чкалова-Комсомольский
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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ДТП произошло на перекрестке Чкалова-Комсомольский Фото: Артемий ПанченкоДТП произошло на перекрестке Чкалова-Комсомольский Фото: Артемий Панченко
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В ночь с 16 на 17 мая в Барнауле произошла жесткая авария с участием машины «скорой помощи». Свидетели сообщили, что в ДТП есть пострадавшие.

- Чкалова - Комсомольский, жесткое ДТП с участием скорой помощи и Mitsubishi Lancer. По словам очевидцев, у двоих медиков есть травмы. Машина скорой помощи перевернулась несколько раз, просто в хлам, - сообщил очевидец в паблике «Барнаул22».

Официальной информации о произошедшем пока нет. Сейчас комментаторы выдвигают свои версии. Например, по словам Евгении Харламовой, автомобили двигались по Комсомольскому проспекту: «скорая» в левом ряду, а иномарка – в правом. Когда легковушка начала поворачивать на Чкалова перед скорой в сторону Ленина, то он подрезал «таблетку» медиков.

- Те пытались уйти от столкновения и их перевернуло! Это со слов одного из сотрудника этой бригады скорой помощи! Все живы, - добавила девушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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