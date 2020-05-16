В Барнауле обрушился пешеходный мост

16 Май 2020 2020-05-16T10:40:45+03:00

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В Барнауле произошло обрушение пешеходного моста в районе улицы Фурманова, 87.

- С 18 мая дорожные службы приступят к восстановлению пешеходного мостика. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки – 20 мая, - сообщают в пресс-службе администрации города.

По информации мэрии, на балансе муниципалитета в общей сложности находится 42 мостовых сооружения. При этом конкретный объект в этот список не входит. Дело в том, что он был обустроен хозспособом еще в советский период. Тем не менее, его решено восстановить. В настоящее время подход к аварийному месту ограничен сигнальными лентами. Граждан, привыкших использовать для прохода данный переход, просят соблюдать осторожность.

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ИСТОЧНИК KP.RU