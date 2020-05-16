Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 мая 2020 года составило 441
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле продолжает расти. По состоянию на 16 мая 2020 года их уже 441.
Как сообщает оперативный штаб Алтайского края, за последние сутки выписку получили еще 28 пациентов. В Змеиногорском районе, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией на Карболихинском руднике из 200 инфицированных лечение продолжают только 27 сотрудников, остальные 173 уже выздоровели.
Тем не менее, на стабильно уровне продолжается и рост заболевших. Уже вторые сутки число выявленных случаев составляет 38 человек.
- За минувшие сутки еще 26 инфицированных выявлены в Барнауле, в Благовещенском районе – 3, в Тальменском районе и Славгороде – по два случая, в Рубцовске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирском, Бурлинском и Тогульском районах – по одному заболевшему, - сообщает источник.
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Уже вторые сутки подряд число выявленных случаев составляет 38 человек (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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