2020-05-16T09:37:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 мая 2020 года составило 441

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 16 мая 2020 года
Анна СЕМИНА
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441 человек уже вылечился от коронавируса в Алтайском крае441 человек уже вылечился от коронавируса в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле продолжает расти. По состоянию на 16 мая 2020 года их уже 441.

Как сообщает оперативный штаб Алтайского края, за последние сутки выписку получили еще 28 пациентов. В Змеиногорском районе, где произошла вспышка заболеваемости коронавирусной инфекцией на Карболихинском руднике из 200 инфицированных лечение продолжают только 27 сотрудников, остальные 173 уже выздоровели.

Тем не менее, на стабильно уровне продолжается и рост заболевших. Уже вторые сутки число выявленных случаев составляет 38 человек.

- За минувшие сутки еще 26 инфицированных выявлены в Барнауле, в Благовещенском районе – 3, в Тальменском районе и Славгороде – по два случая, в Рубцовске, Камне-на-Оби, ЗАТО Сибирском, Бурлинском и Тогульском районах – по одному заболевшему, - сообщает источник.

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Уже вторые сутки подряд число выявленных случаев составляет 38 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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