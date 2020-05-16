Мэрия Барнаула рассказала, где купить маски

16 Май 2020 2020-05-16T07:46:12+03:00

Они есть в наличии во всех аптеках

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Власти Барнаула составили список мест и организаций, где жители краевой столицы могут приобрести защитные маски.

По данным комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации Барнаула, маски в настоящее время есть в продаже в большинстве аптек города. В частности они есть в наличии в сети «Здоровье», «Комф-Орт», «Любимая», «Первая помощь», «Фарма», «Фарматека», «ФармДисконт», «22 плюс», «Губернский лекарь», «Аптека №1» и т.д.

Помимо этого многие предприятия краевой столицы начали выпускать не только маски, но и дезинфицирующие средства. Текстильные предприятия шьют барьерные средства из марли, спанбонда, бязи, хлопкового трикотажного полотна. Приобрести их можно в продовольственных торговых сетях «Аникс», «Ашан», «Бахетле», «Лента», «Мария Ра», «Магнит», «Метро», «Новэкс», «Пятерочка», «Ярче».

Также защитную маску по личному заказу можно сшить в любом ателье города.

ИСТОЧНИК KP.RU