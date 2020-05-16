Виктору Томенко представили нового руководителя Росгвардии на Алтае

16 Май 2020 2020-05-16T05:54:22+03:00

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Губернатор Виктор Томенко 15 мая познакомился с новым руководителем управления Росгвардии по Алтайскому краю.

Несколькими днями ранее, 12 мая, на эту должность указом президента был назначен полковник полиции Александр Сафонов. Главе региона его представил временно исполняющий обязанности в должности командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Марков.

- В ходе беседы Виктор Томенко и Николай Марков отметили, что в Алтайском крае подразделения Росгвардии совместно с правительством региона успешно решают задачи в сфере обеспечения общественного порядка, - отмечает пресс-служба правительства.

Справка:

Александр Юрьевич Сафонов родился в 1976 году в Омской области. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Омскую академию МВД России. В органах внутренних дел служит с 1999 года. Начинал с должности участкового.

До перевода в Алтайский край Александр Сафонов являлся заместителем начальника Управления Росгвардии по Омской области по материальному и техническому обеспечению. С февраля этого года он исполнял обязанности начальника Управления Росгвардии уже по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU