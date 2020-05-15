Жара, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение действует в Алтайском крае

15 Май 2020 2020-05-15T15:00:51+03:00

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В Алтайском крае прогнозируют дожди и грозы, а также аномально жаркую погоду. В регионе объявили штормовое предупреждение, сообщает алтайский ЦГМС.

В конце дня 15 мая и ночью 16 мая местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В отдельных районах порывы ветра достигнут 13-18 м/с, местами по по югу - шквалистое усиление ветра до 23 м/с.

Напомним, с 17 по 20 мая в Алтайском крае сохранится аномально жаркая погода. Воздух прогреется до +30...+34 градусов.

Кроме того, до 17 мая местами ожидается высокая пожароопасность (4-й класс горимости).

Отметим, что только за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Алтайского края выезжали на тушение возгораний 44 раза, 6 из них в жилом секторе, почти во всех остальных случаях горела сухая трава или мусор. В тушении участвовали 247 человек личного состава и 80 единиц специальной пожарной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU