В Алтайском крае несколько месяцев ищут мужчину с татуировкой в виде браслета из букв
Следователи просят помочь в поисках 35-летнего жителя Бийска Алексея Гамбурга. 15 августа 2019 он ушел из садоводческого товарищества «Сплавщик-1» в алтайском наукограде и пропал, сообщает СУ СКР по региону.
В связи с тем, что долгое время нет сведений о местонахождении мужчины, следователи возбудили уголовное дело.
Приметы пропавшего: на вид около 40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волос темно - русый, короткий, глаза зеленые.
Особые приметы: на запястье правой руки татуировка в виде браслета из букв.
Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины либо видевших его, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80- 39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 847
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU