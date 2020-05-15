2020-05-15T17:15:27+03:00
Общество

В Алтайском крае несколько месяцев ищут мужчину с татуировкой в виде браслета из букв

Бийчанин пропал в августе 2019 года
САНТАЛОВ Константин
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В Алтайском крае несколько месяцев ищут мужчину с татуировкой в виде браслета из буквВ Алтайском крае несколько месяцев ищут мужчину с татуировкой в виде браслета из буквФото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю
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Следователи просят помочь в поисках 35-летнего жителя Бийска Алексея Гамбурга. 15 августа 2019 он ушел из садоводческого товарищества «Сплавщик-1» в алтайском наукограде и пропал, сообщает СУ СКР по региону.

В связи с тем, что долгое время нет сведений о местонахождении мужчины, следователи возбудили уголовное дело.

Приметы пропавшего: на вид около 40 лет, рост около 170 сантиметров, среднего телосложения, волос темно - русый, короткий, глаза зеленые.

Особые приметы: на запястье правой руки татуировка в виде браслета из букв.

Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах исчезновения мужчины либо видевших его, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80- 39, либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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