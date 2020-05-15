Юный житель Алтая сел за руль и слетел с дороги

15 Май 2020 2020-05-15T16:00:34+03:00

ДТП на Алтае. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В аварии пострадали два человека

Изменить размер текста: A A

На Алтае 15 мая подросток врезался в столб, управляя автомобилем Toyota. В результате аварии пострадали юный водитель и его пассажир, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 3:25 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 22 по улице Социалистическая.

Предварительно установлено, что 15-летний местный житель сел за руль автомобиля Toyota Raum. Двигаясь со стороны «Дома культуры» в направлении «Площади Ленина», подросток не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, а затем съехал с проезжей части.

В результате ДТП в больницу с полученными травмами госпитализировали водителя и его 15-летнего пассажира.

По факту случившегося проводят доследственную проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой

Иномарка выехала на встречную полосу и произошло лобовое столкновение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU