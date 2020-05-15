2020-05-15T16:00:34+03:00
Происшествия

Юный житель Алтая сел за руль и слетел с дороги

В аварии пострадали два человека
САНТАЛОВ Константин
Поделиться:
ДТП на Алтае.ДТП на Алтае.Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай
Изменить размер текста:

На Алтае 15 мая подросток врезался в столб, управляя автомобилем Toyota. В результате аварии пострадали юный водитель и его пассажир, пишет ГУ МВД России по Республике Алтай.

ДТП произошло около 3:25 часов в Горно-Алтайске, в районе дома № 22 по улице Социалистическая.

Предварительно установлено, что 15-летний местный житель сел за руль автомобиля Toyota Raum. Двигаясь со стороны «Дома культуры» в направлении «Площади Ленина», подросток не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, а затем съехал с проезжей части.

В результате ДТП в больницу с полученными травмами госпитализировали водителя и его 15-летнего пассажира.

По факту случившегося проводят доследственную проверку. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой

Иномарка выехала на встречную полосу и произошло лобовое столкновение (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае несколько месяцев ищут мужчину с татуировкой в виде браслета из букв
Юный житель Алтая сел за руль и слетел с дороги
Жара, грозы и сильный ветер: штормовое предупреждение действует в Алтайском крае
Барнаулец представился почтальоном и надругался над 10-летним мальчиком
В Алтайском крае проверили, как дезинфицируют автобусы и такси
Барнаульцы пожаловались на заброшенный памятник Великой Отечественной войны
Изолированные в санатории алтайские вахтовики пожаловались на питание
На Алтае Toyota насмерть сбила пешехода
ВТБ предлагает застройщикам новые ипотечные дисконты
Жителя Алтая обманули на 137 тысяч рублей при получении кредита
Госдума окончательно приняла законопроект «Единой России», совершенствующий деятельность СНТ
Аномальную жару прогнозируют в Алтайском крае
Выпускные в школе в Барнауле 2020: будут ли проходить и при каких условиях
Бывшего главного инженера алтайского завода "Модест" обвиняют в получении взятки
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 413
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: одиннадцатиклассники будут писать экзамены в масках
Отменят ли ОГЭ в Барнауле из-за коронавируса: ситуацию прокомментировал министр образования края Максим Костенко
В аэропорту Барнаула отменили часть рейсов до конца мая
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 15 мая 2020 года составило 847
На Алтае мужчина похитил у бывшей жены детское пособие и потратил деньги на ставки
Зечка устроила скандал в одной из тюрем Алтайского края
В Алтайском крае произошел серьезный пожар со взрывами газовых баллонов
На алтайской трассе произошло смертельное ДТП
Попытка продать шину обернулась для барнаульца кредитом на крупную сумму
Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Барнауле
В Алтайском крае водитель Toyota погиб в жестком ДТП с фурой
Последняя «партия» вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыла на Алтай
На Алтае с больными коронавирусом без симптомов проводят онлайн-консультации