Барнаульцы пожаловались на заброшенный памятник Великой Отечественной войны

15 Май 2020 2020-05-15T13:09:09+03:00

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Жители Барнаула пожаловались на заброшенный памятник Великой Отечественной войны, который находится на территории радиозавода. Мемориал обветшал, растрескался и зарос сорняками. Не говоря уже про то, что зимой его никто не чистит от снега.

Видео: "Unusual Crimes Barnaul".

Хотя еще совсем недавно власти обещали привести порядок памятники к 75-летия победы в Великой Отечественной войне – а тут получается, что монумент не на виду и ладно? И не важно, что большинство танков Т-34 оснащались радиостанциями, собранными на барнаульском заводе.

Фото: "Unusual Crimes Barnaul"

- Это же в память о тех заводчанах, которые трудились тут на благо родины и вот оно, отношение к их, без преувеличения, жертве, - цитирует слова горожанина канал «Unusual Crimes Barnaul».

В мэрии в ответ на это пояснили, памятник находится на закрытой территории завода, куда нет доступа посторонним, монумент находится в зоне ответственности предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU